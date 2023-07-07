В Нью-Йорке более 80 человек пострадали при столкновении автобусов

В Нью-Йорке более 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов. Фото: Сергей ГАПОН

Более 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг 6 июля районе Манхэттен. Двухэтажный автобус с туристами врезался в городской автобус. Всего количество пострадавших, по предварительным данным, составляет 81 человек. Из них 18 потребовалась госпитализация, остальные получили медпомощь амбулаторно.

Напомним, 5 июля в Польше перевернулся автобус с 49 белорусами, 11 человек в больнице.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП под Самарой, которое устроил водитель без прав. Столкнулись «десятка» и «Рено» с полуприцепом, груженым трубами.

Также сообщалось, что в Димитровграде водитель без прав на «Приоре» уходил от погони и устроил серьезное ДТП. В аварии пострадали три человека.

Тем временем ребенок пострадал в аварии с «Лексусами» в Хабаровском крае.