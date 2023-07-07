Байден начал пинать трибуну ногой во время выступления

Байден отпинал трибуну во время выступления за то, что она "не работает". Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден несколько раз пнул трибуну во время выступления в Южной Каролине, объяснив это тем, что трибуна «не работает». Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале GOP War Room, оно доступно здесь.

Американский лидер несколько раз ударил ногой по трибуне во время выступления, а затем повернулся к слушателями спиной и снова пнул трибуну.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», - заявил Байден.

Ранее Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а позже Ираком, когда пытался доказать правильность решения покинуть страну после 20-летней военной кампании.

Также сообщалось, что Джо Байден предложил впредь называть себя «Бидоном» после того, как не смог выговорить фамилию члена палаты представителей.

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