Болеющая раком фитнес-блогер Анастасия Калинина родила дочь Фото: из соцсетей

Совсем недавно известная фитнес-блогер Анастасия Калинина рассказала подписчикам, что у нее обнаружили рак третьей стадии. Болезнь обнаружилась на позднем сроке беременности, однако девушка смогла доносить ребенка. И вот 6 июля ее муж в соцсетях сообщил, что Анастасия родила долгожданную дочку.

Он также успокоил всех подписчиков и сообщил, что роды прошли хорошо, а новоиспеченная мать продолжает борьбу с онкологическим заболеванием и вся семья надеется на ремиссию.

Пара назвала дочь Дарьей, а молодой отец добавил, что они невероятно счастливы. Всех, кто переживал, муж Анастасии Михаил Фирсов поблагодарил и добавил, что буквально через несколько дней у супруги будет третий курс химиотерапии, а уже после него очередное обследование.

Михаил в соцсети рассказал и о не самом приятном последствии болезни жены. Он поведал, что некоторые из близких людей, после того, как узнали о болезни Анастасии, остались в стороне, зато некоторые совершенно незнакомые люди не задумываясь пришли на помощь.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка. Сообщил об этом молодой отец Даниил Радлов в соцсетях. Мальчика назвали Лука, а имя ребенку помог выбрать неожиданный сон.