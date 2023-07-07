Прокуратура проверит компанию Mars на предмет финансирования ВСУ Фото: REUTERS

Прокуратура Подмосковья проведет проверку специализирующейся на продуктах питания американской компании Mars, продолжающей работу в России, на предмет финансирования украинских войск. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление в правоохранительных органах.

Уточняется, что ведомству было поручено проверить компанию «на предмет противоправной деятельности», в том числе оказании поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также о достоверности полученных доходов и соответствия уплаченным налогам.

Кроме того, отмечается, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру, попросив провести проверку компании Mars. По его словам, данный производитель, который зарабатывает миллиарды в России, может спонсировать ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

Как передает агентство, пока прокуратура Подмосковья не дала официальный комментарий по данному вопросу.