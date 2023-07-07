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НовостиОбщество7 июля 2023 6:33

Прокуратура проверит компанию Mars на предмет финансирования ВСУ

Ведомству было поручено проверить компанию «на предмет противоправной деятельности»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Прокуратура проверит компанию Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура проверит компанию Mars на предмет финансирования ВСУ

Фото: REUTERS

Прокуратура Подмосковья проведет проверку специализирующейся на продуктах питания американской компании Mars, продолжающей работу в России, на предмет финансирования украинских войск. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление в правоохранительных органах.

Уточняется, что ведомству было поручено проверить компанию «на предмет противоправной деятельности», в том числе оказании поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также о достоверности полученных доходов и соответствия уплаченным налогам.

Кроме того, отмечается, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру, попросив провести проверку компании Mars. По его словам, данный производитель, который зарабатывает миллиарды в России, может спонсировать ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

Как передает агентство, пока прокуратура Подмосковья не дала официальный комментарий по данному вопросу.