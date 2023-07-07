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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:20

Вооруженный ножами житель Кемеровской области ранил двух полицейских

Местонахождение нападавшего было установлено
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вооруженный ножами житель Кемеровской области ранил двух полицейских

Вооруженный ножами житель Кемеровской области ранил двух полицейских

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неадекватный мужчина в Киселевске Кемеровской области пришел в отделение полиции, где ранил ножом двух правоохранителей, после чего скрылся. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону, уточнив, что нападавший был найден.

«В отдел полиции "Красный камень" отдела МВД… по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения, сотрудниками полиции предпринята попытка задержания … мужчина нанес имеющимся у него ножом удары», - сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что местонахождение нападавшего мужчины было установлено, в скором времени его доставят к следователю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В отношении мужчины также будут проведены судебно - медицинские экспертизы.