Вооруженный ножами житель Кемеровской области ранил двух полицейских Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неадекватный мужчина в Киселевске Кемеровской области пришел в отделение полиции, где ранил ножом двух правоохранителей, после чего скрылся. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону, уточнив, что нападавший был найден.

«В отдел полиции "Красный камень" отдела МВД… по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения, сотрудниками полиции предпринята попытка задержания … мужчина нанес имеющимся у него ножом удары», - сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что местонахождение нападавшего мужчины было установлено, в скором времени его доставят к следователю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В отношении мужчины также будут проведены судебно - медицинские экспертизы.