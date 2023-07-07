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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:51

Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области

Травмы получили двое
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, а двое пострадали

Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, а двое пострадали

Фото: Иван ВИСЛОВ

Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, а двое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, травмы получили двое», - приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после взрыва не последовало.

Завод «Промсинтез» производит взрывчатые вещества.

Напомним, днем ранее, 6 июля, в квартире в Москве произошел взрыв. В «Мосгазе» заявили, что очаг возгорания находился в жилой комнате.