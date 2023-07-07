Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, а двое пострадали
Фото: Иван ВИСЛОВ
Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области, а двое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек, травмы получили двое», - приводит агентство слова собеседника.
Уточняется, что взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после взрыва не последовало.
Завод «Промсинтез» производит взрывчатые вещества.
Напомним, днем ранее, 6 июля, в квартире в Москве произошел взрыв. В «Мосгазе» заявили, что очаг возгорания находился в жилой комнате.