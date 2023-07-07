«Конкуренция - хорошо, жульничество – нет»: Маск сообщил об иске против Meta* Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил, что его компания подаст иск в отношении корпорации Meta*, запустившей в минувшую среду, 5 июля, онлайн-платформу Threads, которую рассматривают как конкурента для Twitter.

«Конкуренция - это хорошо, жульничество – нет», - заявил Илон Маск на своей странице в Twitter, комментируя вопрос о намерении его компании подать в суд на Meta* за «систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Twitter».

Ранее портал Semafor сообщил о планах компания Twitter подать в суд на Meta*. Отмечалось, что вскоре после запуска новой онлайн-платформы юрист компании Quinn Emanuel Алекс Спиро, представляющий интересы Twitter, направил письмо на имя Марка Цукерберга.

Напомним, ранее Маск написал о своей готовности к бою с Цукербергом в клетке, после чего оппонент призвал прислать местоположение боя. Маск предложил провести дуэль в Лас-Вегасе в стиле смешанных единоборств (ММА). Как писал Маск и Цукерберг проводят тренировки в рамках подготовки к бою.

*признана в России экстремистской