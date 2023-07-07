Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна поддерживает вступление Швеции в НАТО Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 7 июля, заявил, что страна выступает в поддержку вступления Швеции в Североатлантический альянс.

«Правительство Венгрии уже приняло решение по Швеции в НАТО, оно было положительным», - сказал Орбан на пресс-конференции в Вене.

В то же время политик отметил, что парламент страны еще не утвердил такое решение. Он добавил, что Венгрия в данном вопросе также контактирует с НАТО и Турцией.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что возможное вступление Швеции в НАТО вызывает протесты в местном обществе. Так, во втором по величине городе королевства, Гетеборге, в апреле прошла акция протеста, участники которой выразили свое несогласие с политикой официального Стокгольма.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия уже принята, а вот заявка Швеции еще не ратифицирована двумя членами альянса – Турцией и Венгрией.