Илон Маск заинтересовался производством лития в Зимбабве Фото: REUTERS

Бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск начал вести переговоры с властями Зимбабве по поводу возможности участия в проектах по добыче, а также производства лития в этой стране. Об этом заявил официальный представитель правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» Кристофер Мутсвангва.

«Илон Маск стал последним в чреде миллиардеров, который проявил интерес к нашему литию», - приводит южноафриканская радиостанция SABC заявление политика.

Сообщается, что Маск обратился к президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве, направив ему сообщение о желание инвестировать в страну. Глава государства ответил, что вопрос возможного участия предпринимателя в ряде проектов, в том числе производство лития, изучается.

Зимбабве является шестой страной в мире по размерам производства лития, который широко применяется в аккумуляторах для электромобилей. Напомним, Маск является основателем компании Tesla, производящей электромобили.