Минобороны России: военные ВС РФ сбили украинский Су-25 в Запорожской области Фото: REUTERS

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Запорожье. Кроме того, военные ВС РФ смогли перехватить 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Об этом 7 июля сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населенного пункта Одаровка в Запорожье был сбит самолет Су-25, принадлежавший ВСУ. За прошедшие 24 часа также перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал он на брифинге ведомства.

По словам Конашенкова, российские военные смогли ликвидировать 13 беспилотников Украины в районах Великой Лепетихи в Херсонской области, населенных пунктах Пологи и Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, а также Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

Ведомство 7 июля заявило, что группировка Вооруженных сил РФ "Юг" за прошедшие сутки отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении. Из-за этого украинские войска потеряли свыше 420 военных убитыми и ранеными.