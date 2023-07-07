Стало известно место проведения конкурса "Евровидение-2024" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкальный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Об этом 7 июля 2023 года сообщил Европейский вещательный союз.

Как отмечается в сообщении союза, Мальмё выбрали после проведения тщательного отбора городов. В ходе отбора учитывались сразу несколько составляющих.

"В ходе отбора были изучены технические возможности для проведения соревнований; возможность размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов; инфраструктура и другие критерии", - отмечается в заявлении.

Финал "Евровидения-2024" пройдет в спорткомплексе "Мальмё-Арена" 11 мая, там же состоятся и полуфиналы 7 и 9 мая. В музыкальном конкурсе 2023 года победителем стала шведская певица Лорин.

В конце мая 2023 года шведская группа ABBA отказалась выступать на "Евровидении-2024", несмотря на 50-летний юбилей своей победы в конкурсе.