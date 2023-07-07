Правительство РФ приняло новые меры по поддержке российского автомобилестроения

Изменения направлены на защиту российского авторынка. Фото: правительство Самарской области

С 1 августа 2023 года в России будет повышен утилизационный сбор в отношении юридических и физических лиц, целенаправленно ввозящих в страну автомобили из-за рубежа для перепродажи. В пятницу, 7 июля, было опубликовано соответствующее Постановление Правительства РФ.

– Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи, – сообщил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее с инициативой о повышении утилизационного сбора выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Она была разработана совместно с АВТОВАЗОм.

– Это важный шаг по поддержке АВТОВАЗа, а значит, и трудового коллектива завода, самого крупного в Самарской области, других отечественных автопроизводителей, производителей автокомпонентов. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Эта уже третья инициатива Дмитрия Азарова по поддержке российского автопрома, которая нашла поддержку у руководства страны за последний год. Ранее были поддержаны идеи о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства и замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки.