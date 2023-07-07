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НовостиОбщество7 июля 2023 16:30

Два десантных корабля задействовали на Керченской переправе для перевозки машин

Судна уже начали перевозить гражданский транспорт
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Два десантных корабля задействовали на Керченской переправе для перевозки машин

Два десантных корабля задействовали на Керченской переправе для перевозки машин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два больших десантных корабля начали перевозить автомобили на керченской паромной переправе. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Во время совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства по поводу ситуации на Крымском мосту глава Минтранса Виталий Савельев заявил о готовности Минобороны предоставить два десантных корабля для перевозки машин.

"Два больших десантных корабля начали перевозить гражданские автомобили на паромной переправе в Керчи", - заявил Лукашенко РИА Новости.

7 июля 2023 года перед Крымским мостом образовалась пробка, которая ранее была со стороны материка, теперь сменилась на затор со стороны полуострова. Всего в очереди скопилось около 260 автомобилей.

Однако позже Лукашенко отметил, что пробка из 260 машин в направлении Крыма на мосту заметно уменьшилась.