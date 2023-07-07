Два десантных корабля задействовали на Керченской переправе для перевозки машин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два больших десантных корабля начали перевозить автомобили на керченской паромной переправе. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Во время совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства по поводу ситуации на Крымском мосту глава Минтранса Виталий Савельев заявил о готовности Минобороны предоставить два десантных корабля для перевозки машин.

"Два больших десантных корабля начали перевозить гражданские автомобили на паромной переправе в Керчи", - заявил Лукашенко РИА Новости.

7 июля 2023 года перед Крымским мостом образовалась пробка, которая ранее была со стороны материка, теперь сменилась на затор со стороны полуострова. Всего в очереди скопилось около 260 автомобилей.

Однако позже Лукашенко отметил, что пробка из 260 машин в направлении Крыма на мосту заметно уменьшилась.