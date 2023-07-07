МИД Франции с пониманием относится к возможной передаче США кассетных бомб Киеву Фото: REUTERS

Франция "с пониманием" относится к возможной передаче США кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщил официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.

"Мы понимаем посредничество, к которому США пришли в своем желании помочь Киеву в ведении им обороны", - заявила Лежандр на брифинге.

Также представитель французского МИД считает, что Франция, как страна подписавшая Конвенцию по кассетным боеприпасам, не планирует производить и использовать их. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что власти США активно изучают вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, однако официальных объявлений по этому поводу еще не было.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что возможная передача Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта. При этом кассетные боеприпасы представляют огромную опасность для человечества. Военный обозреватель Баранец заявил, что кассетные снаряды не оставляют ничего живого.