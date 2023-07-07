Центробанк пообещал, что при введении цифрового рубля в России останутся наличные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России скоро планируют ввести цифровой рубль, а вокруг него уже витает много мифов. Самые популярные из них развеяли в Центробанке РФ, передает Газета.ru. Так, например, некоторые считают, что наличные деньги перестанут существовать, что совершенно не так.

Более того, ходят слухи, что все деньги будут заменены цифровыми. Это не так, заверили в ЦБ. Цифровой рубль дополнит другие его формы.

— В обороте одновременно будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли, — почеркнул заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Не уступает первому мифу и следующий: якобы зарплаты бюджетников, пенсии, пособия и прочие соцвыплаты будут начислять только в цифровых рублях. Такое условие в обязательном порядке вводить не будут, люди смогут выбирать форму получения денег.

Третий миф гласит, что государство будет следить за всеми операциями тех, кто использует цифровые рубли. В этом нет необходимости, объяснил Ибрагимов. Объем собираемой информации о транзакциях не будет увеличиваться по сравнению с настоящим временем.

Телеканал «360» писал, что при этом цифровой рубль позволит сделать оборот денежных средств более прозрачным. Так, можно будет легко отследить, как тратятся деньги, выделяемые на нацпроекты. Людям будет также сложнее уклоняться от налогов, а мошенникам — проворачивать аферы.

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, что цифровой рубль можно будет переводить по курсу 1:1 в наличные и виртуальные средства. Сделать это можно будет легко в своей финансовой организации.