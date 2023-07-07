Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине Фото: REUTERS

Власти США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил Пентагон 7 июля.

В новом пакете вооружений для Киева Соединенные Штаты передадут кассетные боеприпасы для арторудий. Помимо этого в числе поставляемого вооружения есть 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Данная поставка оценивается в $800 млн.

Среди поставок Украине есть кассетные боеприпасы, их Киев обязался не использовать в жилых районах. Также власти Киева пообещали "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов".

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не поддерживает применение кассетных боеприпасов. генсек ОНН хочет, чтобы государства соблюдали положения данной конвенции о запрещении таких боеприпасов, принятой 15 лет назад.