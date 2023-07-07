Польша перебрасывает тысячу солдат и 200 единиц техники к границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Польши перебрасывают тысячу военных и 200 единиц техники к белорусской границе. Переброска идет в Подлякском воеводстве, сообщает пресс-служба Генерального командования страны.

По информации пресс-службы, сейчас войска усиливают свое присутствие на востоке Польши. Туда переместятся 1 тысяча военных почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады.

В командовании также анонсировали интенсивное движение военных колонн на дорогах в северной, центральной и восточной частях Польши. Целью данного "учебного присутствия части пехотных войск" является демонстрация воли и реагирования на попытки дестабилизировать обстановку на границе страны.

7 июля президенты стран Латвии, Литвы, и Польши призвали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга укрепить восточный фланг Североатлантического альянса. Это связано с размещением российского ядерного оружия в Белоруссии.