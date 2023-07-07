Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в WhatsApp Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У мошенников появилась новая схема обмана россиян. Они пишут потенциальным жертвам в мессенджере WhatsApp и представляются рекрутерами, предлагая работу. Об этом рассказал «Ленте.ру» киберэксперт Евгений Волошин.

После того, как человек откликается на вакансию, его заманивают на мошеннические сайты, которые похожи на обычные торговые площадки, но при этом для регистрации нужно ввести номер телефона, а для начала работы требуется пополнить баланс.

Помимо этого «Известия» рассказали об этой схеме злоумышленников в одной из ее вариаций. Мошенники предлагают людям работу по оценке онлайн-кинотеатров и обещают хороший доход за легкий труд. После этого жертвы попадают на фишинговый сайт, где очевидно для начала работы требуют пополнить лицевой счет.

На портале Life.ru также рассказали, откуда ваш номер телефона берут мошенники и как появляется множество сообщений с предложениями о микрозаймах.

Один из пострадавших от спам атаки рассказал, что начал получать звонки и смс после того, как заполнил заявку на кредит в банке, который позже отказал ему, но буквально через несколько мгновений он стал получать первые звонки и смс от неизвестных ему компаний.

Киберэксперт Павел Коростелев посоветовал отвечать только на повторные звонки с неизвестных номеров, поскольку обычно боты не звонят на один номер дважды. Если же человек снял трубку и понял, что это спам звонок, стоит добавить телефон в черный список. Об этом рассказали на сайте RT.