Названы нежелательные при метеозависимости продукты
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Врач-терапевт Олеся Савельева в разговоре с РИАМО перечислила продукты, которые могут усугубить симптомы у метеозависимых людей. Если исключить, или хотя бы снизить их потребление, переносить погодные изменения станет легче.
К первой группе «запрещенных» продуктов относятся те, которые содержат высокий уровень гистамина. Это сыры, красное вино, квашеная капуста и копчености.
Вторая группа состоит из продуктов с большим количеством добавленных сахаров и искусственных красителей. Это всевозможные конфеты и другие сладости, а также газированные напитки.
Стоит ограничить и употребление пищи с большим количеством насыщенных жиров: фастфуд, жирное мясо и десерты.
Также врач порекомендовала исключить никотин и алкоголь, а кофе заменить на зеленый чай, добавила «Газета.Ru».
Накануне в Москве и некоторых других регионах России наблюдали тропическую ночь — температура воздуха оставалась высокой в течение темного времени суток. Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу «360», такое погодное явление негативно отражается только на самочувствии метеозависимых.