Названы нежелательные при метеозависимости продукты Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Олеся Савельева в разговоре с РИАМО перечислила продукты, которые могут усугубить симптомы у метеозависимых людей. Если исключить, или хотя бы снизить их потребление, переносить погодные изменения станет легче.

К первой группе «запрещенных» продуктов относятся те, которые содержат высокий уровень гистамина. Это сыры, красное вино, квашеная капуста и копчености.

Вторая группа состоит из продуктов с большим количеством добавленных сахаров и искусственных красителей. Это всевозможные конфеты и другие сладости, а также газированные напитки.

Стоит ограничить и употребление пищи с большим количеством насыщенных жиров: фастфуд, жирное мясо и десерты.

Также врач порекомендовала исключить никотин и алкоголь, а кофе заменить на зеленый чай, добавила «Газета.Ru».

Накануне в Москве и некоторых других регионах России наблюдали тропическую ночь — температура воздуха оставалась высокой в течение темного времени суток. Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу «360», такое погодное явление негативно отражается только на самочувствии метеозависимых.