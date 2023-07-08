Премьер Нидерландов Рютте подал в отставку вместе с кабмином

Премьер Нидерландов Марк Рютте подал в отставку вместе с правительством на фоне миграционного кризиса. Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку. Также глава правительства подал королю прошение об отставке кабинета министров. Об этом сообщает NOS (Нидерландская телерадиовещательная корпорация).

Сообщается, что глава правительства объявил об отставке на фоне миграционного кризиса в стране после того, как правительственная коалиция не смогла найти оптимальное решение по ограничению притока мигрантов, претендующих на убежище в Нидерландах.

Напомним, в мае 2023 года в Голландии мигранты подняли бунт из-за тяжёлых условий в плавучем лагере беженцев. Более тысячи беженцев с 2022 года в основном из Африки и с Ближнего Востока по решению голландских чиновников живут на корабле Silja Europa. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев из своих домов во время летних отпусков.