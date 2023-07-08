Двое погибли при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

Нефтяная платформа компании Pemex загорелась в Мексиканском заливе. Фото: REUTERS

Два человека погибли на пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Об этом сообщает пресс-служба владельца платформы, мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex. Также сообщается, что один человек пропал без вести. В компании подчеркнули, что пропавший без вести не является сотрудником Pemex.

«По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», - сказано в сообщении в Twitter компании.

О том, что на морской нефтяной платформе после сильного взрыва начался пожар, сообщило ранее издание Tribuna Campeche. В пятницу 7 июля издание опубликовало фото огненного факела и огромного столба дыма над платформой.

Несколько лет назад в Мексиканском заливе также в результате взрыва загорелась нефтеперерабатывающая платформа. Тогда два человека погибли и двое пропали без вести.