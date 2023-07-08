Пушилин: решение США передать кассетные боеприпасы Киеву не повлияет на ход СВО Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал передачу США Украине кассетных боеприпасов. По его словам, принятое решение американских властей никак не отразится на ходе специальной военной операции.

По словам Пушилина, американский президент Джо Байден, приняв решение о передаче таких боеприпасов Украине, открыто расписался в причастности к военным преступлениям.

Также врио главы Донецкой Народной Республики считает, что обещания Киева минимизировать ущерб от такого вооружения для жителей нулевые, поскольку нарушение международного права для украинских военных при ведении боевых действий - привычное дело, сообщает ТАСС.

7 июля 2023 года в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что возможная передача США кассетных боеприпасов киевскому режиму является очередным шагом к эскалации конфликта.