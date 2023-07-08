Сотрудники ВГА попала под обстрел ВСУ в Харьковской области

Военно-гражданская администрация попала под обстрел ВСУ в Харьковской области Фото: REUTERS

Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, сотрудники Харьковской области при выполнении задач на подконтрольной России территории попали под обстрел ВСУ. Одна служебная машина повреждена осколками, жертв в результате обстрела нет. Двое сотрудников получили несколько царапин, сообщил глава ВГА в своем телеграм-канале.

Гончей отметил, что у украинских бойцов не получится запугать работников администрации и их деятельность будет продолжена.

По словам Ганчева, в 29 населенных пунктах Харьковской области живут порядка 3 тысяч человек.

8 июля 2023 года ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, снаряд попал на территорию рынка. Об этом в ночь на субботу 8 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.