В МИД РФ назвали передачу ВСУ кассетных боеприпасов частью антироссийского курса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение администрации Соединенных Штатов предоставить ВСУ кассетные боеприпасы.

По словам Захаровой, данная инициатива предоставить боеприпасы Украине является частью антироссийского курса США.

"Решение администрации американского президента Джо Байдена о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США", — отмечается в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД России добавила, что выбранный курс США подразумевает затягивание конфликта, не считаясь с жертвами населения Украины.

О скорой передаче США Украине кассетных боеприпасов Белый дом сообщил в пятницу, 7 июля. При этом, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не поддержал данную инициативу.