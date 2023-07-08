Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией Фото: REUTERS

Турция придерживалась политического баланса и не позволила желающим испортить отношения Анкары с Москвой. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Байбурте.

"Мы всегда придерживались сбалансированной политики. В нас пыталось бросить огонь военное лобби с использованием оппозиции, но мы не дали этому случиться", - заявил Эрдоган.

При укреплении отношений с Украиной Турция не позволила испортить отношения с Россией. По словам Эрдогана, с Путиным поддерживается тесный диалог.

Также президент Турции повторил, что ожидает визита российского президента в августе 2023 года.

7 июля Эрдоган провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. 8 июля крымские татары обратились с призывом к турецкому президенту Реджепу Тайип Эрдогану направить на полуостров своих представителей. Они могли бы лично ознакомиться с реальной жизнью населения.