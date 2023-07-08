Тело 23-летней девушки нашли в бочке на балконе в Великом Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Великом Новгороде было найдено в бочке на балконе тело 23-летней убитой девушки. Об этом сообщило местное СУ СК РФ региона.

По данным источника РИА Новости, мама девушки обратилась за помощью к полиции и заявила о пропаже 23-летней девушки, переставшей отвечать на звонки. Полицейские, оказавшиеся в квартире девушки, обнаружили металлическую бочку. Именно в ней лежало тело девушки, обернутое целлофаном.

"7 июля 2023 года в полицию поступила информация об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения", — отмечается в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства.

Не менее жуткая история произошла в Екатеринбурге. Несколько дней назад екатеринбуржцы начали поиски 6-летнего Далера Бобиева, который сбежал от приемных родителей. Семья говорила о проблемах со психикой у мальчика. На третьи сутки тело мальчика нашли. Его тело лежало в сумке в гараже с декабря 2022 года. Оказалось, ребенок был здоров психически, а мачеха регулярно его истязала ради инвалидности и, в конце концов, ребенок погиб.