Зеленский вернулся из Турции на Украину с командирами нацбатальона "Азов"* Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении в Киев вместе с командирами нацбатальона "Азов"*, находившимися в Турции.

В телеграм-канале украинского лидера появилось видео, где Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак встречает военнослужащих Украины в аэропорту. После они вместе садятся в самолет.

"Возвращаемся домой из Турции", - так подписал видео президент Украины.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом сообщали местные СМИ.

Главари "Азова"* находились в Турции после обмена пленными между Украиной и Россией в сентябре 2022 года.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ и признана террористической