Министр энергетики Украины Галущенко: повреждена половина энергообъектов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что по энергообъектам страны попал 271 снаряд.

По словам министра, некоторые пострадавшие от попаданий объекты невозможно восстановить.

"У нас зафиксировано 271 попадание разного рода. Конечно, есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью. Они не подлежат восстановлению совсем", - заявил Галущенко.

Кроме того, более 50% энергосистемы по всей стране была повреждена.

Российская сторона наносит удары по инфраструктуре Украины после удара ВСУ по Крымскому мосту. При этом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине.

Ранее 8 июля Минэнерго Украины говорило, что несколько населенных пунктов на Украине остался без света после грозового шторма.