Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский игнорирует беженцев во время визитов зарубеж Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский во время визитов в зарубежные страны игнорирует проблемы беженцев, поскольку занят решением своих личных вопросов. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

"Вы все видели этот шопинг-тур Зеленского по зарубежным странам. Он был во всех странах, но не встретился с беженцами из Украины", - отметил Соскин.

Эксперт уверен в том, что глава Киева на самом деле абсолютно "чужероден" Украине и совсем далек от народа страны. Именно поэтому Соскин считает необходимым провести в срочном порядке выборы президента страны.

Также украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно надеялся на западные системы ПВО, однако российские ракеты показали их уязвимость, чем нанесли серьезный удар по украинскому лидеру.