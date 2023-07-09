На ВДНХ из-за короткого замыкания остановили аттракцион «Солнце Москвы»

Аттракцион "Солнце Москвы" остановился из-за короткого замыкания. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на ВДНХ в субботу 8 июля остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». Посетителей аттракциона эвакуировали, никто не пострадал.

Сообщается, что аттракцион остановился из-за короткого замыкания. В воскресенье 9 июля «Солнце Москвы» продолжит работу в обычном режиме.

«Аттракцион исправен и продолжит работу согласно графику завтра», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аттракциона.

Накануне в Новосибирске заклинило колесо обозрения. Пожарные и спасатели эвакуировали 19 человек.

Тем временем полиция Краснодара ищет поджигателей детского аттракциона. Неизвестные сожгли надувной батут.

Также сообщалось, что в Орехово-Зуево с детского аттракциона слетела кабинка. Вагончик поезда на аттракционе в городском парке отстегнулся от общего состава и перевернулся, слетев с путей. Травмы получили две 15-летние девочки. Прокуратура проводит проверку.