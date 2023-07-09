В Дели из-за сильнейших за 20 лет дождей погиб человек и рухнули 15 домов

В Дели один человек погиб и 15 домов разрушены из-за самого сильного за 20 лет ливня. Фото: REUTERS

Как минимум один человек погиб из-за сильных дождей в столице Индии Дели в субботу 8 июля. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные экстренные службы. Также сообщается, что ливень в Дели разрушил 15 зданий, а один из важнейших деловых районов Коннот-Плейс оказался затопленным.

По данным метеорологов Дели, 8 июля на индийскую столицу в течение нескольких часов выпало самое большое количество осадков за последние 20 лет.

Тем временем 116 населенных пунктов остались без электричества после урагана в Подмосковье. Подробности о последствиях стихии здесь на KP.RU.

В Краснодаре из-за сильного ливня улицы превратились в реки, а в Республике Алтай потоки воды и грязи затопили территорию курорта Манжерок.

Также сильнейший ливень обрушился 8 июля на Нижний Новгород и ряд других российских регионов.