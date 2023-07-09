В Совфеде призвали штрафовать на тысячу рублей за езду на электросамокате вдвоем Фото: Shutterstock

В России необходимо ввести штраф в размере одной тысячи рублей за езду на электросамокате вдвоем, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«Необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», – заявил он в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, такое наказание оправдано, поскольку в этом случае не придется применять дополнительную систему фиксации правонарушений для наложения штрафов. Как отметил сенатор, наказывать за езду вдвоем на электросамокате может лично сотрудник Госавтоинспекции.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, какие нужны водительские права на электросамокат, как их получить и куда заберут байк у нарушителя.