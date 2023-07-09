Стоматолог Левчук призвала не экономить на диагностике при лечении зубов

Врач-стоматолог Диана Левчук рассказала АГН «Москва», в каких случаях экономия при лечении зубов может привести к неприятным последствиям и поделилась способами потратить меньше без потери качества.

Специалист обратила внимание, что наиболее ответственным этапом лечения зубов считается диагностика. Стоматологу важно видеть снимки рентген, а в некоторых случаях и другие, например, компьютерная томография. Экономия на данном этапе может «аукнуться»: врач не сможет поставить точный диагноз и будет действовать практически вслепую.

— Не советую также экономить на лечении, подразумевающем использование микроскопа или другой оптики. Это позволит врачу выполнить работу максимально аккуратно, — добавила Левчук.

Стоматолог посоветовала заранее ознакомиться с прайсом клиник и выбрать оптимальный. Именно так можно безболезненно сократить расходы на лечение зубов. Но лучше всего экономит бюджет своевременная профилактика. Рекомендуется раз в полгода посещать осмотры, чтобы предотвратить возникновение заболеваний, лечение которых потом может обойтись «в копеечку».

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