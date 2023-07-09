Около десяти автомобилей унесло потоком воды из-за ливней в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Обильные осадки, обрушившиеся на Краснодарский край, превратили улицы Сочи в реки, смывающие автомобили. Ночью 9 июля ливни в городе были настолько сильные, что несколько автомобилей унесло потоком воды.

Как передает «КП – Кубань», бурлящим потоком в Сочи смыло около десяти автомобилей. Некоторые владельцы машин обнаружили побитые авто на улице Ручей. В управлении МЧС по региону сообщили, что никто не пострадал.

Стихия также обрушилась на Хостинский район Сочи, где подтопило первый этаж одного из многоквартирных домов. Эвакуация жителей не потребовалась, дождевую воду быстро откачали. В то же время подтопило цокольный этаж по улице Шоссейной – там тоже обошлось без пострадавших, спасатели продолжают откачивать воду.

Уточняется, что за прошедшую ночь в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала, общественный транспорт работает в штатном режиме, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, в середине июня в Сочи из-за сильного ливня закрывали пляжи.