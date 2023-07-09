Кадыров: Спецназ «Ахмат» передислоцировался на Артемовское направление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецназ «Ахмат» под командованием замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировался на Артемовское (Бахмутское - старое название) направление, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперацей на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», - написал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка. «Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле», - отметил Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, 1 июня командир Апты Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» начинает подготовку к активным наступательным действиям на новом участке.

Он отметил, что приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ «Ахмат» переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о передислокации спецназа «Ахмат» в Донецкую Народную Республику (ДНР).