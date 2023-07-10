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НовостиОбщество9 июля 2023 21:25

В Сочи уровень реки Хорота повысился до опасной отметки

В Сочи включены системы оповещения людей
Сергей ГАПЧУК
В Сочи уровень реки Хорота повысился до опасной отметки

В Сочи уровень реки Хорота повысился до опасной отметки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи уровень реки Хорота повысился до опасной отметки, сработали датчики, включены системы оповещения людей, об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», включены сиренно-речевые установки для оповещения людей», - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что стихия ударила по Адлерскому району. По данным Росгидромета здесь выпало 100 мм осадков.

Отмечалось, что сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте.

Как писал сайт KP.RU, МЧС Абхазии сообщало о спасении более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.

Уточнялось, что у Ольгинских водопадов по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволены из водной ловушки 10 туристов и троих местных граждан.

Кроме того, 19 человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района. Также в районе села Алахадзы Гагрского района очевидцы спасли отдыхающую с ребенком, которых потоками воды стало уносить в море.

Напомним, ранее два поезда, следовавшие из Абхазии в Москву и Санкт-Петербург, были приостановлены из-за размытия путей и закрытия железнодорожного участка Гагра - Цандрипш на фоне сильного ливня.