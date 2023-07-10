На Украине в Николаеве прогремел взрыв Фото: REUTERS

На Украине в Николаеве прогремел взрыв, об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Николаеве прогремел звук взрыва», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту во Львове, где проходили подготовку более 800 резервистов и иностранных наемников. Военные располагались в австро-венгерских казармах прошлого века, что находились на территории бывшего Львовского военно-политического училища (ЛВВПУ) - ныне Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Сагайдачного.

Удары пришлись именно по казармам и автопарку академии. Ракеты также прилетели по ангарам с бронетехникой бывшей 24-й Железной механизированной дивизии (ныне 24-ая отдельная механизированная бригада ВСУ).

В Минобороны РФ отметили, что в здании военной академии уничтожены около 800 офицеров ВСУ и курсантов, много западных инструкторов и наемников, а также западная техника, в частности, британские танки британские танки Challenger.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.