Guardian: Киев пессимистично настроен в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе Фото: REUTERS

Киев пессимистично настроен в отношении итогов саммита НАТО, об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, Киев может рассчитывать лишь на гарантии безопасности в виде обещания со стороны ключевых стран - членов НАТО, таких как Великобритания, Германия, США и Франция, продолжать оказывать военную помощь украинскому правительству в долгосрочной перспективе.

В статье отметили, что украинские власти в свою очередь единственной действенной гарантией безопасности называют вступление страны в НАТО.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США и Германия не считают необходимым гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения глубоких реформ.

Как писал сайт KP.RU, 9 июля президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет единства среди стран военного блока НАТО по вопросу о вступлении Украины в альянс прямо сейчас.

По словам Байдена, он четко дал понять Зеленскому, что Вашингтон продолжит военную поддержку ВСУ, однако вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждать преждевременно, поскольку «необходимо выполнить ряд других требований».

17 июня президент Байден заявил, что Вашингтон не намерен облегчать процесс вступления Украины в Североатлантический альянс, так как каждая страна-кандидат должна сама обеспечить полное соответствие стандартам НАТО.