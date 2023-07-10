Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за 5 минут ценой территорий Украины Фото: REUTERS

Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут ценой территорий, но Киев не согласен на это.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», - сказал Зеленский.

По его словам, «мы бы не согласились».

Зеленский отметил, что есть «опасные сигналы» относительно сокращения помощи Украине, которые «поступают от отдельных американских политиков».

Как писал сайт KP.RU, ранее в июне Зеленский заявил, что не верит в способность бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

Он признал, что политики, выступающие за сокращение военной помощи Украине, представляют для Киева «большой риск», однако он не верит, что союзники откажутся от поддержки ВСУ.

Напомним, в мае глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. По его словам, подобный мир не устроит Европу.

Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно завершить конфликт на Украине. При этом Трамп заметил, что во власти в Штатах находятся люди, «которые не знают, что они делают».

Также он в очередной раз выразил готовность помочь добиться мира в Украине всего за 24 часа через переговоры с Путиным и Зеленским.