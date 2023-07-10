Посольство РФ: Вашингтон де-факто признался в военных преступлениях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом де-факто признался в совершении США военных преступлений на Украине, об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя слова Джона Кирби в связи с передачей Киеву кассетных боеприпасов.

«Обратили внимание на высказывания Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Кирби открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане.

«В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России», - подчеркнули в диппредставительстве.

Как писал сайт KP.RU, 7 июля в Белом доме заявили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы.

Отмечалось, что до этого американские власти активно изучали вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. При этом, официальных объявлений по этому поводу еще не было, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не поддерживает применение кассетных боеприпасов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что против поставок Киеву подобного типа боеприпасов.

9 июля в Белом доме сообщили, что Киев дал письменные гарантии Вашингтону, что переданные им от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться на территории Российской Федерации.

В США также не ожидают, что решение о поставках кассетных снарядов Украине спровоцирует разлад в НАТО.