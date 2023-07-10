Пять полицейских получили условные сроки по делу об убийстве студентки в Кемерово Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд вынес приговор пяти полицейским по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в 2020 году.

Сотрудникам правоохранительных органов были выдвинуты обвинения по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Все обвиняемые получили условные сроки.

Как передает «Известия», капитан Дмитрий Тарицын, майор Михаил Балашов и диспетчер Мария Пономарева получили два года лишения свободы условно, а диспетчеры Кристина Юдинцева и Мария Дунаева - по полтора года условно.

Напомним, все произошло в Кемерово в январе 2020 года, когда 23-летняя студентка пришла в свое общежитие для того, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым ранее рассталась. Молодой человек начал избивать девушку и нанес по меньшей мере 56 ударов.

Пехтелева получила черепно-мозговую травму, а Канюс позже задушил ее шнуром от утюга. Около 3,5 часа соседи, слышавшие крики из квартиры, где находилась девушка, старались вызвать полицию, но так и не смогли. Жители сами взломали дверь ломом, однако студентка уже была мертва. Молодой человек был приговорен к 17 годам тюремного заключения.