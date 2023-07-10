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НовостиВ мире10 июля 2023 6:53

Cпецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

Генпрокурор республики заявил, что вскоре возможны «очередные задержания»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Cпецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

Cпецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинского гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминский.

Глава ведомства уточнил, что это уже 15-й человек, который был задержан в рамках расследования российской шпионской сети в Польше.

Прокурор предъявил украинцу обвинения в причастности к преступной группе, а также деятельности в пользу иностранной разведки, направленных против интересов Польши. В пресс-службе заявляют, что подозреваемые вели не только разведывательные, но также и пропагандистские мероприятия.

Как заявляет пресс-служба прокуратуры Польши, задержанный украинец находился на территории Польши с 2019 года. «Уже скоро возможны очередные задержания», - отметил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

Прокуратура Польши обвинила двух граждан республики в шпионаже в пользу России.

Напомним, в прошлом году Агентство внутренней безопасности Польши заподозрило в шпионаже 45 российских дипломатов, которые в итоге были высланы из страны.