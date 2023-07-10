Пушилин заявил о смене тактики ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ перестали бросать в бой крупные силы Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сменили тактику. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, ВСУ перестали бросать в бой крупные силы и перешли к действиям малыми группами.

"Противник перестал бросать такие крупные силы, как в начале наступления, сейчас пытается действовать малыми группами. Но к этому наши подразделения готовы и достаточно успешно справляются с поставленными задачами", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Говоря о Краснолиманском направлении врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Вооруженные силы (ВС) России существенно улучшили свои позиции.

9 июля 2023 года на аэродром в Ростовской области и на Крымский мост были направлены две ракеты С-200 ВСУ. Российскими средствами ПВО ракеты удалось сбить.