ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу поддельных справок украинцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Московском регионе руководителей и сотрудников частной клиники, подозреваемых в выдаче поддельных справок-приглашений, по которым в страну въехало свыше 150 украинских граждан. Об этом сообщило региональное управление.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны граждане Российской Федерации, которые … организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений», - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщается, в справках были указаны несуществующие диагнозы для дальнейшего прохождения обследований в Московском регионе.

В отношении задержанных руководителей и сотрудников частной клиники было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Напомним, в конце июня этого года, правоохранители задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 43 лет, которых подозревают в организации незаконной миграции. Как сообщалось, они изготавливали от имени фиктивных фирм для иностранцев документы, необходимые при въезде в РФ.