Опекун убитого в Екатеринбурге Далера пытается выйти из СИЗО

Вероника Наумова надеется выйти под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве своего опекаемого Далера, подает апелляцию в Свердловском областном суде. Кроме убийства, ей также предъявлены обвинения в мошенничестве и истязании, пишет "КП-Екатеринбург".

Судебное заседание по делу Вероники Наумовой состоится 12 июля. Ранее ее временно содержали в СИЗО в течение двух месяцев. За совершенные преступления ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В июне этого года опекун заявила о пропаже ребенка. К поискам было привлечено несколько сотен человек. Спустя 3 дня останки пропавшего были обнаружены в гараже опекуна. В пресс-службе суда отмечают, что выяснилось, что ребенок скончался почти полгода назад.

Следует отметить, что 26 июня Вероника Наумова обратилась в полицию с сообщением о пропаже мальчика. По информации из источника «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не озвучила сыщикам о том, что ее семья арендует гараж на улице Дорожной.

В спортивной сумке был обнаружен труп мальчика. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова якобы забила мальчика 3 декабря и скрыла его тело.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что от работы отстранили заведующую садиком, где был Далер, в Хабаровске - сильный удар стихии, а в Приамурье сильные пожары.