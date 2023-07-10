Periodico: США к декабрю могут решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К декабрю США должны определиться, стоит ли подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Об этом сообщает испанская газета Periodico, ссылаясь на военные источники.

"Декабрь станет решающим временем, поскольку к тому времени будет видно, сделают ли США перед стартом нового избирательного цикла выбор в пользу того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, или нет", - сообщает газета.

Кроме того, источники считают, что к концу года станет ясно, достиг ли Киев успехов в своем наступлении и достаточны ли они, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой. Газета все равно не исключает, что в декабре украинский конфликт вновь застопорится.

Вашингтон и Берлин приняли решение блокировать заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, после чего украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость.