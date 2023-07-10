"Ростех": Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО Фото: REUTERS

Российские предприятия вдвое увеличили выпуск истребителей для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

По его словам, сейчас "Ростех" в два раза увеличил количество боевой авиации, выпускаемой в адрес Минобороны РФ.

"Это Су-30, Су-34, Су-35 - они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению задач нашей специальной военной операции", - заявил Артяков в эфире телеканала "Россия-24".

Также предприятия корпорации сериями в нужных объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". На сегодняшний день "Кинжал" вышел в "твердую серию" и поставляется Минобороны в необходимых количествах.

Российские бойцы в ходе спецоперации успешно выполняют поставленные задачи. Так, с начала СВО вооруженные силы РФ уничтожили 4845 иностранных наемников ВСУ. В подавляющем большинстве они прибыли из США, Канады, а также европейских стран.