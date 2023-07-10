Лесоохрана устранила девять таежных пожаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тушат природные пожары Фото: Иван Макеев

Девять природных пожаров в тайге потушили за минувшие выходные в Хабаровском крае. Площадь возгорания составила более 3,5 тысяч гектаров. Общая группировка сил пожаротушения в регионе составляет 227 человек. Сотрудники постоянно контролируют ситуацию с распространением огня в лесах, сообщает Транссибинфо.

- Сейчас в регионе зафиксировано 52 возгорания. Все располагаются в труднодоступных местах. Причиной пожаров стали сухие грозы, - сказал начальник управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Константин Кузнецов.

Замминистра отметил, что Рослесхоз уже одобрил введение межрегионального режима ЧС, который сейчас действует на территории края. Сотрудники лесопожарной службы продолжают принимать все меры доя ликвидации огня. Для помощи в тушении в северные районы региона было направлено 149 парашютистов-десантников из Приморья, Бурятии и федерального резерва ФБУ «Авиалесоохраны». Также на местах работают четыре воздушных судна и десять единиц техники. Опасности для населенных пунктов таежные пожары пока не представляют.