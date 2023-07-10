Стали известны новые подробности ЧП в Пермском крае, где сожгли девочку

Обвиняемый любил мотоциклы и оружие. Фото: личная страница в соцсетях.

16-летний Степан (имя несовершеннолетнего изменено по требованию законодательства, - Ред.) был арестован по обвинению в покушении на убийство 15-летней школьницы в Пермском крае. Подозреваемый был арестован на два месяца по обвинению в покушении на убийство, пишет "КП-Пермь".

Девочка была обнаружена машинистом поезда в тяжелом состоянии, и на место происшествия был вызван вертолет санавиации. Однако из-за ее состояния она не была транспортирована.

В Октябрьском сообщают, что когда отец пришел в больницу к девочке, которая перенесла страшные муки, она смогла его узнать, но мужчина не смог узнать свою дочь в обугленном теле. Родители пострадавшей находятся в полном шоке и временно не могут общаться.

Степан, у которого стоял статус “женат” в соцсетях, имел фотографии с девушкой, с которой он встречался более года. Компания подростков, в которой состоял взятый под стражу подросток, собиралась в доме, где предположительно произошло преступление.

Девочка, пострадавшая от преступления, происходящего из хорошей семьи, поддерживала связь с подозреваемыми. Пока не было предъявлено обвинение в изнасиловании, но предполагается, что подросток мог совершить преступление в состоянии алкогольного опьянения.