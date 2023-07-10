В Москве более 250 девушек приняли участие в открытом кастинге «Мисс Россия 2023»

После предварительного смотра и знакомства с красавицами было принято решение представить на суд жюри 100 девушек

На прошедших выходных в Москве состоялся большой открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2023» в котором приняли участие более 250 девушек из разных городов и регионов страны. Об этом рассказали в пресс-службе конкурса.

Неожиданной деталью стало то, что после предварительного смотра и знакомства с красавицами организаторы решили представить на суд жюри 100 девушек. Это в два раза больше изначально запланированного количества конкурсанток.

Перед выходом девушек готовили профессиональные стилисты и визажисты, а по итогу дефиле жюри выбрали 13 девушек, которые и будут принимать участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2023».

Фото: предоставлено организаторами

Помимо своей ослепительной красоты, девушки покоряли жюри своей эрудицией и харизмой. Они исполняли песни современных звезда и говорили на разных языках мира. Некоторые из них поражали зрителей и судей конкурса своими волонтерскими проектами.

В этом году в состав жюри вошли Мисс Россия 2011, продюсер Наталья Гантимурова, вице-Мисс Россия 2014 Анастасия Тарасова, популярный российский дизайнер и заслуженный художник РФ Игорь Чапурин и гендиректор конкурса Анастасия Беляк.

Отобранные по итогам кастинга девушки получили подарки от партнеров конкурса, но важнее то, что они получили возможность оказаться в ТОП-50 «Мисс Россия 2023».

Фото: предоставлено организаторами

— Радостно осознавать, что интерес к «Мисс Россия» с каждым годом неизменно растет, а девушки, участвующие в кастингах, традиционно поражают не только своей уникальной красотой, но и блестящей эрудицией, — подытожила генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Напомним, что год назад на конкурсе «Мисс Россия 2022» победила 22-летняя Анна Линникова, которая представляла Оренбург. Некоторые люди стали отмечать ее сходство с известной российской красавицей, топ-моделью Натальей Водяновой, отмечая, что Анна — улучшенная ее версия.